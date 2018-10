Blijf zondag eens hangen na Boer zoekt Vrouw

Dikke kans dat uw kijkmenu afgelopen zondag al uitpuilde. Met de overwinning van Max Verstappen, de verlammende hitte in Boer zoekt Vrouw, de onverwachte plotwending in Ik weet wie jij bent, Kees van der Spek die aanbelde bij notoire internetoplichters, het op de hak nemen van de stralende Engelandcorrespondent Tim de Wit in Zondag met Lubach (waar had ik dat toch eerder gezien?) of met gewoon een paar uurtjes Netflixen.



Alleen heeft u daardoor wel een alleraardigst nieuw programma gemist op NPO 1: Lief Dagboek. Het kan natuurlijk ook zijn dat u de show bewust heeft laten schieten vanwege een aversie tegen Marc-Marie Huijbregts als presentator of omdat het format - volwassenen die voorlezen uit hun puberdagboek - veel te wazig klonk. Iets moet namelijk die tegenvallende score van 650.000 kijkers verklaren, die misschien zelfs wel ronduit belabberd is te noemen als Boer zoekt Vrouw ervoor 3,2 miljoen mensen trekt. Al kun je je afvragen of dit programma echt NPO 1 is en niet beter geschikt voor NPO 3.