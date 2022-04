Bladmuziek songfestivalinzending S10 naar middelbare scholen

Op1 maakt uitzending met Oekraïense vluchtelin­gen vanuit opvangkamp: ‘Zeer uitzonder­lijk’

Het programma Op1 maakt maandag een speciale uitzending vanuit vluchtelingenopvang Harskamp in Ede, meldt BNNVara vandaag. Presentatoren Nadia Moussaid en Hugo Logtenberg praten met Oekraïense vluchtelingen die wonen in het kamp en vrijwilligers die actief zijn in de opvang.

15 april