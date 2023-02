Black Panther: Wakanda Forever breekt streamingrecord op Disney+

met video Gortdroog blokfluit­lied­je komiek Bas Hoeflaak gaat viraal: ‘Het gaat los, ongeloof­lijk’

Henry van Loon gaat staan, omarmt zichzelf, hij zucht en slikt. Lachen is uit den boze, maar kan hij zich inhouden nu zijn collega Bas Hoeflaak zingt dat ‘ie gaat ‘spelen met zijn fluit’? Het fragment uit LOL last one laughing is al dagen trending op sociale media en bedrijven als Albert Heijn en Spotify haken erop in. Genoeg reden voor Hoeflaak om Het Fluitlied daadwerkelijk uit te brengen.

3 februari