Black Panther-rol Chadwick Boseman wordt niet opnieuw gecast

‘Marvel Studios zal de wereld van Wakanda en de veelzijdige personages die ook al in de eerste film verschenen verder onderzoeken’, schrijft Disney, de organisatie boven Marvel Studios. De voorzitter van Marvel, Kevin Feige, wil op deze manier het ‘afgrijselijke verdriet’ van het overlijden erkennen. ‘Chadwick Boseman was een ontzettend getalenteerde acteur en een inspirerend individu, die onze levens professioneel en persoonlijk heeft geraakt.’



Schrijver Ryan Coogler is druk bezig met de sequel van Black Panther, die in 2022 moet uitkomen. Eerder speelde er een idee dat er in de sequel een digitale Chadwick Boseman zou verschijnen, maar dat werd al vrij snel afgeschoten door de uitvoerend producent Victoria Alonso.



,,Nee. Er is maar één Chadwick en die is niet langer onder ons”, zei zij daarover in de Argentijnse krant Clarín. ,,Onze koning is helaas gestorven in het echte leven. We nemen de tijd om te zien hoe we terugkeren en wat we gaan doen om zijn hoofdstuk te eren en om te verwerken wat ons is overkomen. Het was zo onverwacht, zo pijnlijk en vreselijk.”