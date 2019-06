Björn van Abba droomt van Mamma Mia deel 3

In 2008 kwam de eerste Mamma Mia! uit, gebaseerd op de gelijknamige jukeboxmusical over een meisje op een Grieks eiland dat er voor haar bruiloft achter wil komen wie haar vader is. De film, met in de hoofdrollen Meryl Streep en Amanda Seyfried, was een grote hit. Tien jaar later volgde de sequel, waarin onder meer Cher meespeelde.