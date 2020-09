Bizzey haalt hashtag weg, maar is nog steeds tegen coronabeleid

Het succesver­haal van Felix Schelle­kens: van ‘Breda on Stage’ tot een nominatie voor de Louis d’Or

9:43 BREDA - In 2009 trad Felix Schellekens voor het laatst op in het Chassé Theater in zijn geboorteplaats. Als tiener deed hij mee aan Breda on Stage (opvolger Bredase Revue). Vrijdag keert hij terug, met een nominatie voor de Louis d’Or op zak.