Billy Joel op zijn 68ste weer vader geworden

Twijfel over aanpak woekerhandel tickets concerten en wedstrijden

7:41 De Eerste Kamer beslist vanmiddag of de woekerhandel in tickets voor concerten en sportwedstrijden wordt aangepakt. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer besloot zeven jaar geleden dat de wanpraktijken moeten worden bestreden. Maar veel senatoren twijfelen aan de effectiviteit van de nieuwe wet.