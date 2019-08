Billie Eilish woest om gemanipuleerde magazine cover

Billie plaatste een woedende reactie in de comments van een Instagrampost waarin het magazine de cover onthulde. ,,1. Ik ben hier nooit voor benaderd door Nylon , mijn team en ik wisten niet dat dit eraan kwam. 2. Dit is niet eens een echte foto van mij, ik heb hier geen creatieve input voor geleverd’’, begon de Bad Guy -zangeres, waarna ze vervolgde: ,,3. Je maakt een foto van me zonder shirt? Die niet echt is? Terwijl ik 17 ben? En zet het dan op je cover? Zelfs als de foto een robotversie van mij moet voorstellen; ik heb hier niet mee ingestemd. 4. En dan verwijder je al mijn haar??’’

Het magazine kwam gisteren later op de dag met een reactie op Billies comment. ,,Het was nooit onze bedoeling iets te maken dat verwarrend of beledigend is voor Billie Eilish. We wilden Billies impact en haar werk eren door deze avatar te maken, die onderdeel is van een serie waarin we de kracht van nieuwe artiesten in de digitale wereld willen laten zien. Deze avatar is een 3D-kunststuk gemaakt als eerbetoon voor wat zij heeft bereikt en de positieve invloed die ze heeft op miljoenen mensen over de hele wereld - inclusief ons.’’