Billie Eilish was bloednerveus om Daniel Craig te zien: ‘Zijn ogen zijn ongelofelijk’

Billie Eilish (20) was na het maken van haar James Bond-lied behoorlijk nerveus om acteur Daniel Craig te ontmoeten, omdat ze hem woest aantrekkelijk vindt. Vooral de ogen van de 53-jarige Brit zijn volgens Billie met geen pen te beschrijven. ,,Het is niet te geloven, ze zien er crazy uit’’, vertelde ze deze week bij de Amerikaanse talkshow van Seth Meyers.

De presentator had Craigs naam nog amper genoemd, of Billie zat al te glunderen. Of ze het spannend vond toen ze de acteur voor het eerst ontmoette? Heel erg. ,,Hij is James Bond!’’ zei ze. ,,Hij is een dilf.’’

Een dilf is de mannelijke variant van een milf en verwijst naar een vader die je bijzonder knap vindt en met wie je wel een avontuurtje zou willen beleven. De letters staan voor het vrij grove ‘dad I’d like to f*ck’. Seth Meyers was blij dat Billie het zei, want hij denkt er net zo over. ,,Maar als ik het zeg, is het raar’’, grapte hij. ,,Ik wil echter dat je weet dat ik het hier volledig mee eens ben.’’

Quote Toen ik hem ontmoette, had ik zoiets van: wauw Billie Eilish

Dat zit hem vooral in één ding. ,,Die ogen!’’ zwijmelde Billie. Seth wees de zangeres erop dat zij ook prachtige blauwe ogen heeft, net als hijzelf. Maar zij verdienen het niet eens ‘in dezelfde ruimte’ te zijn als de kijkers van Daniel Craig. ,,Mijn ogen zien eruit alsof ze ontstoken zijn vergeleken met die van hem.’’

Je moet ze zien om het te geloven, aldus Billie. ,,Ze zien er crazy uit. Toen ik hem ontmoette, had ik zoiets van: wauw. Het is alsof ze bij hem hier zitten’’, beeldde ze uit, alsof de ogen op je af komen.



,,Je moet ervoor gaan, experimenteren’’, moedigde Billie de presentator aan. Die is getrouwd, maar misschien wil zijn vrouw wel afspreken dat Daniel de enige persoon is met wie hij vreemd mag gaan, als hij hem ooit tegenkomt. ,,Ik denk toch dat het raar is als ik één zo’n kans krijg, en ik noem Daniel Craig’’, lachte Seth. ,,Ik zou dat niet raar vinden. Ik vind dat je het moet doen’’, reageerde Billie. ,,Ik ga het bespreken met haar’’, beloofde Seth.

Oscar-nominatie

Billie was op haar zeventiende de jongste artiest ooit die een lied voor een James Bond-film mocht maken. De film kwam door corona veel later uit dan gepland, dus op haar twintigste maakt ze nu kans op een Oscar voor No time to die (‘beste originele lied’).

Hoewel Billie in 2019 al flink op weg was een van de succesvolste zangeressen ter wereld te worden, kreeg ze de klus niet in de schoot geworpen. Eilish en broer Finneas mochten een stukje van het script lezen en moesten een soort auditie doen. Dat liep dus goed af. Het lied heeft de afgelopen jaren talloze prijzen gewonnen, waaronder een Grammy en een Golden Globe. De Oscars worden uitgereikt op 27 maart.

