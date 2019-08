Billie Eilish stoot Lil Nas X van historische nummer 1-positie in VS

Johan Derksen na 'Turkije is een kut­land'-uitspraak: Ik ben met de dood bedreigd

19 augustus Johan Derksen (70) is met de dood bedreigd nadat hij vorige week ophef veroorzaakte met enkele controversiële uitspraken over Turkije. Dat stelde de besnorde voetbalanalist vanavond in het voetbalpraatprogramma Veronica Inside. ,,Je kunt in dit land niets meer zeggen of een gek bedreigt je.”