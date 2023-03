Billie Eilish maakt acteerdebuut als cultleider in psychologische thrillerserie Swarm

De wereld kent haar als zangeres, maar Billie Eilish gaat sinds kort ook door het leven als actrice. In de psychologische thrillerserie Swarm, die sinds gisteren te bekijken is op Prime Video, maakt Eilish haar acteerdebuut als ‘cultleider’.

De horror-thrillerserie, gemaakt door Donald Glover en Janine Nabers, draait om Dre (Dominique Fishback). Een jonge vrouw en gestoorde fan van ‘s werelds grootste popster genaamd Ni’Jah. De show, die plaatsvindt tussen 2016 en 2018, onthult hoe haar verontrustende obsessie met Ni’Jah haar op een verraderlijke en onverwachte reis door het land leidt.

Pas in de vierde aflevering van de thrillerreeks maakt Billie Eilish haar opwachting als karakter Eva. In de aflevering volgt de kijker de nasleep van Dre die Ni’Jah in het gezicht bijt. Hoewel niemand weet dat zij de schuldige is, vlucht Dre naar Manchester, waar ze in contact komt met een groepje dames, waaronder Eva. De vrouwen blijken niet zomaar een vriendengroep te zijn, maar een cult, waarvan Eva de leider is. Naast het leiden van een groep bizarre dames biedt Eva ook therapie aan, waarvan Billie Eilish een scene deelde op Instagram.

Verliefd

Volgens Janine Nabers, medebedenker van de reeks, heeft castingverantwoordelijke Carmen Cuba de zangeres hoogstpersoonlijk uitgekozen voor deze rol. Dat Eilish haar acteerdebuut maakt komt niet helemaal als een verrassing, haar ouders Maggie Baird en Patrick O’Connell zijn namelijk allebei acteurs. In een interview met The Hollywood Reporter vertelde ze eerder dat als ze ‘verliefd wordt op een script’ graag eens zou willen acteren. ,,Het is niet mijn roeping, maar ik heb altijd van acteren gehouden. Ik hield ervan om als kind te acteren. Ik zou echt, echt een band moeten voelen en een moment van gewoon, ik weet het niet, liefde ervoor hebben.”

Fans zijn in ieder geval al lyrisch over de rol van Billie Eilish. ‘Billie is echt goed in Swarm. Het is het soort debuut waarvan je gelijk enthousiast wordt over wat er nog gaat komen voor haar’, schrijft iemand onder andere op twitter. ‘Ik ben gelijk Swarm gaan kijken toen ik hoorde dat Billie Eilish erin speelde’, laat iemand anders van zich horen. Ook zangeres Grace Abrams is lovend. ‘Ik ben geobsedeerd,’ schrijft ze op Instagram.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: