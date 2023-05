Billie Eilish en vriend Jesse na relatie van jaar uit elkaar

AD Media Podcast ‘Het is kwalijk hoe mensen bewust Jeroen Snel verkeerd willen begrijpen’

Met twee juryleden van de Nipkowschijf in deze podcast moest natuurlijk het succes van Even tot hier nog snel gevierd worden. Zij hadden wederom een fenomenale parodie op het creatieve team achter Mia en Dion. Mediaverslaggever Dennis Jansen legt in de podcast uit hoe het onderdeel ‘Jongens, jongens, jongens, dat is toch dat ene liedje?!’ tot stand komt en met die kennis blijkt de uitvoering nog briljanter te zijn.