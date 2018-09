Bill Cosby achter tralies. Wie volgt?

Hij won tegen de veertig acteerprijzen, waaronder een Oscar. De hitserie House of Cards op Netflix maakte hem 's werelds favoriete schurk. Tot ook Kevin Spacey werd beschuldigd van aanranding. Het was acteur Anthony Rapp die in oktober 2017 vertelde dat Spacey hem in 1987 had aangerand. Rapp was toen 14 jaar oud. Prompt rolden andere klachten naar buiten, zowel in Hollywood als in Londen, waar Spacey artistiek directeur was van het Old Vic Theatre. Hij zou het telkens gemunt hebben op jonge, mannelijke medewerkers.



Zowel The London Metropolitan Police als justitie in de VS onderzoeken meerdere aanklachten.