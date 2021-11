Bill Cosby (84) nog niet van justitie af, aanklagers willen zaak heropenen

De 84-jarige entertainer kreeg in 2018 een gevangenisstraf van tussen de drie en de tien jaar. Ruim zestig vrouwen hadden geklaagd. Cosby ging in hoger beroep. Hij klaagde dat gebruik was gemaakt van een verklaring die de acteur ooit aflegde in een andere rechtszaak. Hij dacht dat justitie die verklaring nooit tegen hem kon inzetten, maar dat gebeurde uiteindelijk toch. Aanklagers hebben daarmee zijn rechten geschonden, zo vond Cosby. In juni kreeg de acteur gelijk en kwam hij op vrije voeten.