Bilal Wahib schuift toch niet aan bij Beau: ‘Wens slachtoffer belangrijkst’

Bilal Wahib zou vanavond aanschuiven in de talkshow van Beau van Erven Dorens, maar dat gaat toch niet door. Dat laat het management van de acteur weten aan deze site. Wahib zou in de talkshow van RTL 4 voor de eerste keer reageren op de commotie die is ontstaan na een live chat met een minderjarige jongen op Instagram. De 22-jarige Mocro Maffia -acteur vroeg de jongen tegen betaling zijn geslachtsdeel te laten zien. Het filmpje circuleert op internet.

‘Helaas moeten we aangeven dat Bilal Wahib heeft besloten om niet aan te schuiven bij Beau. Het slachtoffer en zijn ouders hebben aangegeven dit niet te zien zitten, ze willen er alles aan doen om verdere publiciteit te voorkomen. Bilal respecteert deze wens. De wensen van het slachtoffer en de familie zijn op dit moment het belangrijkste’, aldus managementbureau Namam van Nathan Moszkowicz.

RTL laat in een reactie weten begrip te hebben ‘voor de achterliggende reden van Bilals keus om niet te komen vanavond’.

De aankondiging dat Wahib te gast zou zijn in het programma zorgde vandaag op social media al voor veel commotie. Veel mensen deelden vanmorgen de hashtag #BoycotBeau. Critici gaven aan de tijd nog niet rijp te vinden om de acteur op televisie zijn verhaal te laten doen over zijn actie dinsdagavond.

Bij monde van zijn advocaat Nienke Hoogervorst liet de acteur en rapper in een verklaring weten ‘vreselijk veel spijt’ te hebben van zijn actie. ,,Het was een onbezonnen daad en een totaal misplaatste grap, zegt hij. Hij is enorm aangeslagen, ook omdat hij alles nu ziet instorten. Hij geeft toe dat hij een enorme fout heeft gemaakt’’, aldus Hoogervorst.

De zedenpolitie beschouwt de video als kinderporno. Wahib werd gisteren aangehouden in verband met het incident. Na te zijn verhoord, stelde de politie hem op vrije voeten. Hij is nog wel verdachte in de zaak.

Zowel Wahib als Oussama Ahammoud, een collega die ook bij de live chat aanwezig was, maar niet het daadwerkelijke verzoek had gedaan, zijn inmiddels levenslang geschorst van Instagram. De twee mogen nooit meer een account aanmaken. Dat heeft moederbedrijf Facebook vandaag laten weten. De Instagram-accounts van beide acteurs werden gisteren verwijderd.

De omroepen BNNVara en Zapp, waarvoor Wahib het programma Teenage Boss presenteerde, stopten direct de samenwerking. BNNVara liet vandaag in een verklaring weten zich nog te beraden op een nieuw seizoen. Eerder legde platenlabel Top Notch al de samenwerking met Wahib stil.

Ook de politieacademie heeft een wervingscampagne waarin Wahib te zien is offline gehaald. In de videoserie, bedoeld om nieuwe agenten aan te trekken, voeren BN’ers opdrachten uit in politie-uniform.

Mocro Maffia gewoon te zien bij Videoland

RTL meldde gisteren de populaire Videoland-serie Mocro Maffia niet offline te halen. De zender besloot wel woensdagavond een aflevering van het programma Rooijakkers over de vloer, waarin Wahib te gast was, niet uit te zenden vanwege de zaak.

In de podcast Bingewatchers wordt de kwestie uitvoerig besproken.

