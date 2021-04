Bijzonder: er komt een nieuw album van Prince aan

Vandaag al verscheen het titelnummer, Welcome 2 America. Volgens de erfgenamen, die Prince’ muziek beheren via the Prince Estate and Legacy Recordings, onderdeel van Sony Music, deelt Prince op het album zijn zorgen, hoop en visie op de maatschappij. Prince zingt over politieke verdeeldheid, misinformatie en een hernieuwde strijd om raciale gelijkheid. Het titelnummer gaat over de oppervlakkigheid van social media en reality-tv en monopolies in de muziekindustrie. ‘The land of the free/home of the slave’, zingt Prince over de VS.