Bijna 700.000 kijkers voor ‘pure’ Britt Dekker in Waar is De Mol?

Het waren jaren met pieken en dalen voor Britt Dekker. De blondine onderhandelde met mediamagnaat John de Mol over haar salaris en liet zich uitbetalen met een dressuurpaard, maar verloor in 2017 ook haar vader na een noodlottig ongeval. In gesprek met Johnny de Mol vertelde Dekker honderduit over haar carrière, de liefde, haar passie voor paardrijden én het leven zonder haar vader.



Dekker staat erom bekend een 'flapuit’ te zijn en krijgt geregeld de lachers op haar hand door uitspraken die ze doet. Maar gisteravond zagen 680.000 kijkers een andere kant van de blondine. Een kant waarin ze haar emoties en tranen de vrije loop liet en zichzelf volledig blootgaf aan De Mol. Toen de presentator naar het verlies van haar vader vroeg, brak de blondine zichtbaar.



Dekkers vader overleed plotseling na een val in zijn bakkerij. Hij belandde in het ziekenhuis, maar stierf uiteindelijk omdat hij kampte met te veel bloedingen. De blondine heeft nog wel afscheid kunnen nemen van haar vader, al was hij toen niet meer aanspreekbaar. ,,Ik zag dat mijn vader ergens anders was. Je ziet dat het lichaam eigenlijk maar een soort van omhulsel is. En toen dacht ik: ik ga hem sowieso nog wel ergens tegenkomen en proberen tegen mezelf te zeggen ‘hij is niet dood’. En tot de dag van vandaag denk ik maar gewoon zo. Ik denk gewoon: o ja, ik heb hem twee weken niet gezien. O ja, twee maanden niet. Ik whatsapp hem nog wel een keer, of we komen elkaar nog wel een keer tegen.”