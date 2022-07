Bijna 2 miljoen kijkers voor eerste EK-wedstrijd Oranje Leeuwinnen

Tranen bij Sari van Veenendaal en Aniek Nouwen baren Oranje Leeuwinnen zorgen

Het ziet er ‘niet goed’ uit voor Aniek Nouwen en Sari van Veenendaal, was het enige dat bondscoach Mark Parsons gisteren kwijt kon over de blessures van beide basisspeelsters. Vandaag wordt meer duidelijk over de ernst van de kwetsuren.

11:41