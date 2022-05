Bijna 1 miljoen kijkers zien verbijsterde Fred van Leer goede vriend niet herkennen: ‘Ik word gek’

Bijna 1 miljoen kijkers zagen gisteravond hoe Fred van Leer geen seconde doorhad dat er een dierbare vriend voor hem stond in Make up your mind . De stylist sprong verbijsterd van zijn stoel bij de onthulling van de BN’er achter de dragqueen, die zo goed was opgemaakt dat Fred hem toen nóg niet herkende. ,,Ik word gek.’’

In Make up your mind worden bekende Nederlanders omgetoverd tot dragqueens, waarna de jury moet raden wie er achter de bonte make-up en kleurrijke outfits schuilgaan. Bij queen GG L’Amour, zoals de dragnaam van Freds goede bekende luidde, had de jury het moeilijk.

De queen was helemaal in het roze gekleed. ,,De kleur van de liefde’’, merkte gastjurylid Dave von Raven op. Was het Robert ‘Dr. Love’ ten Brink? Zou kunnen, zei collega-jurylid Nikkie de Jager. In de playbackronde had GG L’Amour in het lied Can’t take my eyes off you immers ‘I need you’ gezongen, misschien wel een verwijzing naar zijn show All you need is love.

Jurylid Fred en zijn gast Irene Moors zaten op een ander spoor. Het was een vrij groot iemand, stevig gebouwd. ,,John van den Heuvel’’, speculeerde Moors. Die houdt immers van discomuziek, en als misdaadverslaggever haalt hij nooit zijn ogen van criminelen af, zoals de queen had gezongen. Fred keek vooral naar het pak van de queen, dat het hele lichaam bedekte. Zaten daar herkenbare tatoeages onder, of misschien een donkere huidskleur? Was het John Williams?

Bij het definitieve raden gingen ze voor een combinatie, legde Fred uit. De ‘John’ van Williams als voornaam, maar met ‘Van den Heuvel’ als achternaam. Dave en Nikkie zetten hun geld in op Robert ten Brink.

Fred had naar zijn eerste gevoel moeten luisteren. ,,Ik herken de blik’’, zei hij na de eerste kennismaking met de queen. GG L’Amour kun je lezen als ‘glamour’, bleek een van de hints. Daar houdt de BN’er zich dagelijks mee bezig, vandaag ook de ontelbare spiegeltjes op de outfit. De roze kleur daarvan verwees naar Chantals beautycamper, het lied naar de blik die de BN’er altijd op zijn ‘klanten’ gericht heeft. Het zadeltasje dat de queen in de handen had? Een verwijzing naar Zadelhoff: het was Freds vriend Leco.

,,Nee!’’ kon een verbijsterde Van Leer alleen maar uitbrengen, terwijl hij met zijn handen voor zijn mond van zijn stoel rende. ,,Wat erg! Ik word gek.’’ Eenmaal oog in oog met Leco werd de schok niet minder. ,,Ik zie het nog steeds niet’’, zei Fred.

Leco bleek al vanaf de eerste minuut bang te zijn geweest dat Fred hem zou herkennen. ,,Hij weet hoe ik adem, hij weet hoe ik loop’’, aldus Leco. ,,Ik heb niks gezien wat op jou leek. Ik ken álles van Leco, ik ken hem zo goed. Niks zag ik, niks.’’

Eerder in de show was al te zien hoe Jamie Trenité, bekend van de Live Updates op deze site, als queen werd ontmaskerd. Met 998.000 kijkers staat Make up your mind op de derde plaats in de dagelijkse kijkcijfer-top 25 van de Stichting KijkOnderzoek. Op de eerste plaats staat Heel Holland bakt met 2,1 miljoen toeschouwers, gevolgd door het NOS Journaal van 20.00 uur, met zo’n 20.000 kijkers minder.

Make up your mind, een idee van presentator Carlo Boszhard en zijn vriend Herald Adolfs, debuteerde vorig jaar met een eenmalige, veelbesproken aflevering. Daarin was onder meer te zien hoe wijlen Peter R. de Vries als dragqueen was opgemaakt.

