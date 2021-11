Bijna 1,4 miljoen mensen zien deze Perfecte Plaatje-kandidaat vertrekken na ‘Houdini-escapes’

Eigenlijk was het puur mazzel dat Jacott nog zover was gekomen in de BN’er-afvalrace. Enkele weken geleden zou ze er al genadeloos uit zijn gevlogen, ware het niet dat weekwinnaar John Heitinga toen zelf opstapte om zijn droom - een carrière als trainer - te kunnen vervullen. Ook gisteravond bungelde ze onderaan in het klassement. ,,Met heel veel Houdini-escapes eindigt jouw avontuur hier dan toch uiteindelijk voor jou”, hoorden bijna 1,4 miljoen kijkers presentator Beckand zeggen.

Jacott had even daarvoor haar broer op de foto gezet, want in de opdracht voor een fashionshoot waren de modellen familieleden van de deelnemers. Tot hun grote verbazing overigens: dit hadden ze echt niet verwacht. De tranen schieten bij Patrick Martens dan ook in de ogen als hij zijn moeder door de deur binnen ziet komen. Ook Bridget Maasland heeft haar moeder als model - en probeert haar tijdens de shoot te emotioneren door de namen van haar overleden honden op te sommen. Frits Sissing begroet zijn twee dochters, Georgina Verbaan en Juvat Westendorp zien hun broers in het Spoorwegmuseum. Martens gooit de hoogste ogen met de plaat van zijn moeder.