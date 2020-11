Bijna 1,3 miljoen kijkers zien ontroerend optreden voor Rob de Nijs bij Op1

De 77-jarige Rob de Nijs was aanwezig bij het praatprogramma om te vertellen over zijn afscheid van de muziek met zijn nieuw verschenen slotakkoord ‘t Is mooi geweest . Zelf zong hij het nummer niet, want een tv-optreden levert hem naar eigen zeggen te veel stress op. Dat kan de zanger, die lijdt aan de ziekte van Parkinson, er niet bij hebben. Op het podium staan, hoopt hij nog wel te doen. ,,Volgend jaar wil ik een afscheidstournee geven. Er staan een heleboel dingen in de planning, ik wacht het gewoon af”, zei hij doelend op de coronacrisis.

Ondanks dat zijn gezondheid langzaam achteruit gaat, voelt de zanger zich goed. ,,Mijn gezondheid is sowieso niet de beste van Nederland, maar ik voel me verder goed.” Wel denkt de zanger dat hij besmet is geweest met het coronavirus en dat zijn situatie daardoor is verslechterd. ,,Ik merk dat ik niet ben waar ik was voor die tijd.” Maar de zanger is in goede handen. ,,Ik heb het geluk dat mijn neuroloog een van de beste mensen op zijn gebied is in de wereld. Dat geeft mij veel zekerheid op een bepaalde manier van: nou het valt allemaal wel mee.”