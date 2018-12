Bijlo neemt op de radio het jaar door

De conference van Wim Kan luisterde Vincent Bijlo de laatste tijd een paar keer aandacht terug. ,,Ik ga niet zoveel over de radio lullen als hij toen deed’’, zegt de cabaretier, die het wel over televisie zal hebben. Johan Derksen bijvoorbeeld komt zeker langs. ,,Het is een van de thema’s van de avond, dat gezeur over Derksen. Mensen moeten zich niet zo snel op de kast laten jagen. Er is een verschil tussen kwetsen en je láten kwetsen. Hij speelt in zijn programma de rol van cynische oude zeikerd, je moet je daardoor niet laten kwetsen.’’