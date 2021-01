Bij Op1 redde Peter Pannekoek de avond door Baudet wél die ene vraag te stellen

update Akwasi pakt laptops EO af en dwingt journalist opname te wissen na vraag over Dam-speech

8 januari Rapper Akwasi heeft onlangs laptops van de EO en NPO Radio 1 afgepakt en presentator Hans van der Steeg gedwongen de opname van een gesprek met hem te verwijderen. Het ging volgens hem te veel over zijn omstreden speech op de Dam en hij liep boos weg. De zender spreekt van ‘kwalijke’ en ‘bedreigende’ intimidatie door een publiek figuur en zond het gesprek daarom vandaag alsnog uit. Het is nog onduidelijk of het incident juridisch een staartje krijgt, meldt het Openbaar Ministerie.