'Bij gebrek aan vader leidt moeder Meghan Markle naar het altaar'

De Amerikaanse entertainmentsite meldde eerder al dat Thomas niet naar Engeland zou afreizen voor het huwelijk van zijn dochter, 'om de koninklijke familie niet verder in verlegenheid te brengen'. Eerder deze week werd bekend dat hij zich zou hebben laten uitbetalen voor het maken van paparazzifoto's, iets waarvoor Meghans halfzus Samantha Markle de schuld op zich nam.



Het hele idee zou uit haar koker gekomen zijn. Ook zou Thomas afgelopen week een hartaanval hebben gehad, die veroorzaakt is door alle stress rondom het huwelijk van Harry en Meghan.



Moeder Doria, met wie Harry een goede band heeft, had al een belangrijke rol in de plechtigheid. Zij zou haar dochter vanuit haar hotel vergezellen naar de kerk, waar de twee in het huwelijk treden. Volgens TMZ breidt haar takenpakket zich uit, nu Meghan iemand anders nodig heeft om haar te begeleiden.



De hele zaak is uiterst pijnlijk voor de voormalig actrice, die als aanstaande bruid de zenuwen ongetwijfeld toch al door haar lijf voelt gieren. Prins Harry steunt zijn toekomstige vrouw waar hij kan. Een woordvoerder van Kensington Palace wilde geen antwoord geven op de vraag of Thomas nu wel of niet zijn dochter zaterdag naar het altaar zal begeleiden.