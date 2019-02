Big Brother keert mogelijk terug op Nederlandse televisie

Volgens Endemol Shine-topman Boudewijn Beusmans, zo vertelt hij in een gesprek met NRC, heeft zijn bedrijf de nadrukkelijke ambitie om Big Brother - ooit bedacht door John de Mol en Paul Römer - weer op de buis te brengen. ,,Het is relevanter dan ooit in de huidige context. We weten meer en meer van elkaar. Het blijft een interessante vraag wat er gebeurt als je mensen met elkaar in één huis zet. Big Brother biedt de kans om maatschappelijke thema’s aan te kaarten”, aldus Beusmans.

Hoewel het bedrijf overlegt met diverse partijen, lijkt de kans dat het programma zal worden uitgezonden bij SBS 6 (onderdeel van John de Mols Talpa Network, red.) klein, omdat die zender als een soortgelijk programma uitzendt: Utopia. Omdat het programma duur is om te maken, lijkt de optie NPO (de publieke omroep die moet bezuinigen, red.) ook weinig realistisch. Blijft over RTL. Of dat een mogelijkheid is, laat Beusmans in het midden. ,,Het format hoeft ook niet uitsluitend op één zender. Je kunt ook denken aan meerdere platforms waarbij sommige content exclusief is voor een bepaald platform.” Met dat laatste doelt de Endemol Shine-topman op bijvoorbeeld uitgeverijen van kranten en sites zoals de Persgroep.

Big Brother, dat volgens Beusmans vorig jaar in 25 landen op televisie werd gebracht en is inmiddels in 62 landen te zien is, begon in 1999 en groeide in korte tijd uit tot een regelrechte mediahype. In het programma werden twaalf mensen op gesloten in een huis en vervolgens dag en nacht gevolgd door camera's en gaven dit ook via live streaming-video door aan internetkijkers. Het zesde, voorlopig laatste seizoen van het format, werd in Nederland in 2006 uitgezonden. De dagelijkse uitzendingen trokken in het eerste jaar gemiddeld zo’n 1,5 miljoen tv-kijkers, maar in latere seizoenen nam de belangstelling af. Het eerste seizoen werd gewonnen door Bart Spring in ‘t Veld.