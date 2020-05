Big Bang Theory-actrice bevalt terwijl ze facetimend contact houdt met man

MeisjeDja­mi­la-film Misfit krijgt ook La­tijns-Amerikaan­se remake

10:56 De Nederlandse film Misfit krijgt opnieuw een remake. Er komt een Spaanstalige versie voor Latijns-Amerika, zo melden producenten NewBe en Splendid Film. Misfit was in 2017 een succes in de Nederlandse bioscopen met 260.000 bezoekers. De hoofdrol was voor YouTube-ster MeisjeDjamila.