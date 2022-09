Bieber stopt tournee om fysieke en mentale problemen, onduidelijkheid over Nederlandse shows

De Justice World Tour van Bieber begon in maart en er zouden nog 70 shows volgen tot maart 2023. Eind juli hervatte hij zijn optredens. Maar de optredens zijn weer opgeschort. De artiest geeft aan dat de reden voor het annuleren van de shows fysiek, maar ook een deel mentaal is. Hij schrijft, na een recent optreden in Brazilië: ‘Nadat ik van het podium was gestapt, overviel de uitputting me en ik realiseer me dat ik nu van mijn gezondheid de prioriteit moet maken.’



Hij vervolgt: ‘Dus ik ga voorlopig niet touren. Het komt goed, maar ik heb tijd nodig om te rusten en beter te worden.’