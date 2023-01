Bibi’s dochter gooit met modder en Chantal deelt badkamerselfie

Update/met video Lisa Marie Presley overleden na hartstil­stand

Lisa Marie Presley, de 54-jarige dochter van Elvis en Priscilla Presley, is donderdagavond (lokale tijd) overleden in een ziekenhuis in Los Angeles. Daar was de zangeres en actrice eerder op de dag met spoed naartoe gebracht na een hartstilstand. Haar moeder heeft de dood van Presley bevestigd.

13 januari