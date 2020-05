Bibi zag Waylon totaal niet zitten: ‘Irritant hoe vrouwen tegen hem aan kwijlden’

YouTuber Bibi Breijman (28) had nog net geen hekel aan Waylon voordat ze in 2017 een relatie met hem kreeg. Ze vond hem niet eens aardig toen hij haar coach was bij de zangwedstrijd It Takes 2 . ,,Al die vrouwen die zo tegen hem aan kwijlden, ik vond het vooral irritant.’’

De vonk tussen de voormalig Oh Oh Cherso-ster en de 40-jarige zanger sloeg pas over toen hij haar vroeg op te treden bij zijn concerten in Ahoy, zegt Breijman tegen Vrouw. Ze leerde toen een hele andere kant van de ogenschijnlijk ruwe artiest kennen.



„Privé is hij veel liever dan wanneer hij aan het werk is’’, zegt Bibi, die met Waylon It Takes 2 won. ,,Willem is heel emotioneel. Ik vind het mooi dat hij zo openstaat voor alles. Ik huil alleen als ik erg verdrietig ben, dus in het begin dacht ik: ’Jee, wat is hij vaak triest.’ Maar hij huilt ook als hij iets heel mooi vindt. Ik heb daarvan geleerd dat je het niet hoeft te verbergen als je moet huilen. Het is juist mooi om je gevoelens te uiten.”

Quote Ik kon breken omdat ik wist dat Waylon mijn vangnet was Bibi Breijman

Dankzij Willem Bijkerk, zoals Waylon echt heet, durfde ze zelf ook kwetsbaar te zijn. Zo gaf Bibi eind 2017 toe dat de druk van haar YouTube-bestaan te groot was geworden en ze kampte met een burn-out. „Dat ik uiteindelijk brak, kwam denk ik door mijn relatie met Willem. Ik had de liefde van mijn leven gevonden. Ik was in een warm bad beland, in een veilige omgeving. Ik kon breken omdat ik wist dat hij mijn vangnet was.”



In deze video vertelde Bibi openhartig dat het even niet meer ging:

Huwelijk

Breijman, die eind 2018 dochter Teddy kreeg, liet eerder al weten dat trouwen voor haar geen must is. „De liefde vieren vinden we allebei belangrijk, maar ik heb nooit gedroomd van een witte prinsessenjurk’’, zegt ze.



,,Toch... sinds ik met Willem ben en we een kindje hebben, denk ik af en toe stiekem weleens aan trouwen. Het lijkt me alleen leuker om te wachten totdat Teddy wat ouder is, zodat zij ook een rol kan vervullen op de bruiloft. Dat ik haar een camera geef en zeg: jij bent vandaag de fotograaf!’’