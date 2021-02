Bibi wordt wakker als een aardappel en Jochem komt met coronalied

De evolutie van de western: Hoe de scheids­lijn tussen goed en kwaad steeds troebeler werd

12:00 Net als je denkt dat de western definitief is uitgestorven, steekt het toch de kop weer op. Van klassiekers als Once Upon a Time in the West tot de nieuwe Netflix-titel News of the World: wat maakt het genre een blijvertje en hoe heeft het zich in de loop der decennia ontwikkeld?