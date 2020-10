Bibi Breijman heeft een ondeugende aap en Sylvana Simons dumpt date

Dj’s 3FM gaan vanwege corona niet lopend door het land voor Serious Request

21 oktober Voor de derde editie van de inzamelingsactie Serious Request: The Lifeline gaan de dj's dit jaar niet het land in. Vanwege de huidige coronamaatregelen vindt 3FM het niet verantwoord om al wandelend geld op te halen voor het Rode Kruis, maakte de zender vandaag bekend.