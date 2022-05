Bezoeker Louvre besmeurt zicht op Mona Lisa met taart en strooit met rozen

Volgens een bezoeker, die op Twitter zijn relaas doet, probeerde de onbekende man eerst de vitrine te vernielen. Toen dat niet lukte, gooide hij de taart naar het doek en smeerde deze uit over het glazen paneel. Daarna strooide hij nog met rozen, voordat hij door de beveiliging tegen de grond werd gewerkt.

Het museum in Parijs heeft nog niet gereageerd op de aanval.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Op een video is te zien hoe de dader in het Frans de bezoekers toespreekt terwijl hij door de beveiliging wordt afgevoerd. Hij roept onder meer: ,,Sommige mensen proberen de aarde te vernietigen, denk aan de aarde!’’

Het is nog niet duidelijk wat het motief van de man was en hoe hij de taart het museum had binnengesmokkeld. Bezoekers zeggen dat de man zich als oud dametje had vermomd en in een rolstoel door het museum reed voordat hij de aanval pleegde.

Gestolen

Het is volgens de Spaanse krant niet de eerste aanval op het werk van Da Vinci. In augustus 2009 gooide een toerist een kopje thee naar de Mona Lisa, dat toen de vitrine verbrijzelde.

In 1974, toen het werk te zien was in het Tokyo National Museum, gebruikte een vrouw een rode spray, maar die beschadigde het schilderij niet. In 1956 waren er nog twee aanvallen: bij de eerste gooide een man zuur naar het doek, waardoor het onderste deel beschadigd raakte. Later dat jaar gooide een Boliviaanse schilder een steen naar het werk, waarmee hij lichte schade aanrichtte.

In 1911 werd het schilderij al eens gestolen door Vincenzo Peruggia, die het doek daarna in zijn appartement verstopte. Pas twee jaar later werd de Mona Lisa teruggevonden toen Peruggia het werk probeerde te verkopen aan het wereldberoemde kunstmuseum Galleria degli Uffizi te Florence, Italië.