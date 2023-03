Bezoek van koning Charles aan Frankrijk uitgesteld vanwege grote protesten tegen pensioenwet

Het driedaagse staatsbezoek van de Britse koning Charles aan Frankrijk is uitgesteld vanwege de aanhoudende stakingen en protesten in het land in tegen pensioenhervormingen.

Het bezoek zou zondag beginnen, maar de Franse regering heeft op de valreep bekendgemaakt dat het niet doorgaat. Het land wordt al weken geteisterd door massale betogingen en blokkades, gericht tegen de omstreden pensioenhervorming van president Emmanuel Macron. In heel het land zijn daarbij rellen en brandstichtingen.

Charles zou Parijs en Bordeaux bezoeken. In beide steden waren donderdag hevige ongeregeldheden. Bij rellen door heel het land zijn 440 agenten gewond geraakt, werd vrijdag bekend. Door het land zijn 12.000 politiemensen ingezet om de schare betogers in toom te houden. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin zei dat er 457 arrestaties zijn verricht. Ruim een miljoen mensen zijn de straat opgegaan volgens Darmanin, 3,5 keer meer volgens de vakbonden.

Op veel plaatsen stichtten manifestanten of relschoppers brandjes. Voor het gemeentehuis van Bordeaux was een enorme brand. In Parijs werden volgens de autoriteiten donderdag zeker negenhonderd brandjes gesticht.

‘Willekeurige arrestaties’

Op de Parijse politie is veel kritiek naar aanleiding van wat critici ‘willekeurige of preventieve aanhoudingen’ noemen. Veel arrestanten zijn snel weer vrijgelaten, maar volgens de politiechef is dat niet noodzakelijkerwijs omdat er geen verdenking van een strafbaar feit was, maar moeten wegens tijdgebrek vaak afwegingen worden gemaakt.

De politie wordt er ook van beschuldigd buitensporig hard op te treden tegen betogers. Zo ligt de oproerpolitie onder meer onder vuur over het insluiten en isoleren van groepjes demonstranten, wat onwettig zou zijn. Een linkse oppositiepartij heeft naar aanleiding van incidenten de onmiddellijke ontbinding van een speciale eenheid van de oproerpolitie geëist, meldden Franse media.

Waarom protesteert men?

De volgende grote protestdag is dinsdag, maar het is vrijwel dagelijks erg onrustig in Franse steden. Er wordt betoogd tegen de pensioenhervorming van de regering van president Macron en van premier Borne. De hervorming is door het parlement gedrukt met behulp van een artikel uit de grondwet. Om de wetgeving te stoppen moest de Franse Tweede Kamer afgelopen maandag de regering ten val brengen, maar daar was net geen meerderheid voor.

De regering ziet de kosten van pensioenen al jaren stijgen en het bestaande stelsel dekt de uitgaven niet. Het stelsel moet met ingrijpende aanpassingen zichzelf gaan bedruipen in 2030. Vakbonden en hun grote aanhang vinden de wijzigingen onrechtvaardig en onnodig. Omstreden zijn onder meer de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 62 naar 64 jaar en wijzigingen van voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor men aanspraak kan maken op een volledig pensioen. Veel Fransen werken in het huidige stelsel al tot hun 67ste omdat ze onvoldoende jaren hebben gewerkt om een eerder pensioen te kunnen genieten.

