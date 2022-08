Beyoncé verwijdert Kelis-sample van nieuwe album

RTL verkoopt B&B Vol Liefde aan het buitenland

De zomerse kijkcijferhit B&B Vol Liefde is door RTL verkocht aan verschillende buitenlandse partijen. Dat laat RTL vandaag weten aan het ANP. De datingshow, waarin bed and breakfast-eigenaren op zoek gaan naar de liefde, is al te zien in Vlaanderen en binnenkort start ook een Franse versie.

