Beyoncé komt naar Amsterdamse Johan Cruijff Arena

De 41-jarige zangeres kondigt op Instagram haar Renaissance World Tour aan, die in Stockholm wordt afgetrapt. Ze doet daarnaast ook Duitsland, Canada, Polen, België en Amerika aan.

De tour staat in het teken van haar zevende album Renaissance, dat op 29 juli 2022 verscheen. Voor het album ontving de zangeres veel lof. De plaat kwam wereldwijd op één in veel lijstjes met beste albums van 2022. Ook is het met negen nominaties het meest genomineerde album bij de Grammy Awards van dit jaar.

Beyoncé trad in juni 2018 voor het laatst op in Nederland. Ze gaf toen een concert met haar man Jay-Z, dat in het teken stond van hun On The Run Tour.

Tickets voor het concert gaan 7 februari om 10.00 uur in de verkoop.

