Beyoncé komt na drie jaar radiostilte met nieuwe muziek

De coronaperiode is een inspiratiebron geweest voor nieuw werk, vertelt ze. ,,Met alle isolatie en ongelijkheid van het afgelopen jaar, denk ik dat we er allemaal klaar voor zijn om weer te ontsnappen, lief te hebben, te reizen en te lachen. Ik voel een renaissance aankomen, en ik wil zelf op elke manier die mogelijk is deel uitmaken van die ontsnapping.”



Daarom is ze de studio ingedoken. ,,Ik heb anderhalf jaar in de studio doorgebracht. Soms duurt het een jaar om door duizend nummers op zoek te gaan naar de juiste kick or snare. Eén refrein kan meer dan tweehonderd harmonieën bevatten. En toch is er niets zoals de liefde en passie die ik voel als ik in de studio nieuwe muziek opneem. Na 31 jaar word ik er nog altijd even enthousiast van als toen ik 9 jaar oud was. Ja, er komt nieuwe muziek aan!”



Of het een soloplaat wordt of weer zoals The Carters (de groep die ze vormt samen met haar man Jay-Z), maakte Beyoncé niet bekend. Sinds de zangeres in 2003 solo verder ging na succesvolle jaren met Destiny's Child reeg ze hits aan elkaar. Ze scoorde in Nederland drie gouden albums en twee platina albums. Haar laatste soloplaat Lemonade komt uit 2016, in 2018 bracht ze samen met Jay-Z nog Everything Is Love uit.