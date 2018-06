Beyoncé en Jay-Z: alles is liefde

Voor een 'Bey en Jay-afterparty' konden de fans bij thuiskomst onmiddellijk het nieuwe album streamen. Om erachter te komen waarom het concert van de On The Run II Tour zo vol zat met kussen, knuffels, omhelzingen en hand in hand-paraderen op het podium. Het album Everything Is Love, aanvankelijk alleen te streamen via hun eigen dienst Tidal maar inmiddels ook op Spotify, is een ode aan de liefde, hún liefde voor elkaar. De teksten van de songs – negen stuks in totaal - wekken de indruk dat de twee het weer helemaal zien zitten. ‘Let’s make love in the summertime (…) I want you to come inside right now so you know just how I feel’, zingt Beyoncé richting manlief in het eerste nummer Summer, waarin meer seks schuilt dan liefde. Die liefde komt aan het einde met ‘We’re still perfect for each other’ in Lovehappy, de laatste track op het album. De twee rasartiesten eren op hun album hun herwonnen liefdesgeluk en hebben maling aan de buitenwereld. Niet gek, miljoenen fans aanbidden het iconische stel al jaren.