Beyoncé eist dat biermerk met naam Biëryoncé uit handel wordt gehaald

De eigenaresse van Lineup, Katarina Martinez, haalt haar schouders erover op: ,,Jammer dat ze de humor er niet van inziet." Beyoncé staat erom bekend haar zorgvuldig opgebouwde imago goed te beschermen. Om het biertje, dat op haar geïnspireerd is, kan de zangeres dan ook absoluut niet lachen.



Volgens Katarina was het niks anders dan een eerbetoon: ,,Als Latina die een eigen business runt, kijk ik tegen haar op en inspireert ze me dagelijks. Het leek me gewoon leuk om een drankje naar haar te vernoemen. Maar goed, het was leuk zo lang als het duurde."



Lineup bracht eerder limited edition biertjes uit die een eerbetoon brachten aan Carly Simon, The Notorious B.I.G., David Bowie en Freddie Mercury. De Biëryoncé is nog verkrijgbaar in New York totdat de voorraad op is.