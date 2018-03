Beverwijk eert jarige bariton Marco Bakker (80) met eigen straat

video Brandweerman sterft in decor nieuwe speelfilm Bruce Willis

20:21 In New York is een brandweerman om het leven gekomen op de set van de door Edward Norton geregisseerde film Motherless Brooklyn. Michael Davidson stierf toen hij een uitslaande brand aan het blussen was in een leegstaande jazzclub die al decor werd gebruikt. Hoofdrolspelers Bruce Willis, Willem Dafoe en Alec Baldwin hebben geschokt gereageerd op het overlijden van de man.