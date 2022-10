Better than ever krijgt tweede seizoen, wederom met Waylon en Martijn Krabbé

Better than ever krijgt een tweede seizoen. In het muziekprogramma, dat in het voorjaar bij RTL 4 verschijnt, strijden oud-deelnemers van diverse talentenjachten tegen elkaar onder toeziend oog van Martijn Krabbé en Waylon.

Het muziekprogramma verschijnt twintig jaar na de komst van Idols op de buis. Of dit jubileum ook een rol zal spelen in het tweede seizoen van Better than ever is nog onduidelijk.



In het programma draait alles om het krijgen van een tweede kans. Oud-deelnemers van talentenjachten als X-Factor, Starmaker, Popstars, Idols en The Voice of Holland blikken terug op hun deelname en strijden tegen elkaar om de hoofdprijs van 25.000 euro. Met dit prijzengeld willen zij hun zangcarrière, die om tal van redenen niet van de grond kwam, alsnog nieuw leven inblazen.

Te veel druk

Martijn Krabbé presenteert het muziekprogramma. Zanger Waylon, zelf oud-kandidaat van Holland’s got talent en voorheen coach bij The Voice, gaat aan de slag met de artiesten om begeleidt hen met zijn eigen liveband. Ook zingt hij een duet. Begin dit jaar won Jim van der Zee de eerste editie van Better than ever. Vier jaar eerder was hij ook winnaar van The Voice of Holland, maar dat succes beklijfde niet.

Na zijn Voice-winst in 2018 tekende hij geen contract bij het label van de talentenjacht. Hij bracht in eigen beheer een album uit, maar was niet tevreden en legde zichzelf te veel druk op. In Better than ever kreeg hij een tweede kans. ,,Ik stoomde mijn hele leven al door met het plan professioneel muzikant te worden. Ik beleefde toen geen plezier meer aan optreden. Door corona kwam mijn werk tot stilstand, maar dat was wel het juiste moment voor mij,” blikte hij na de zege in Better than ever terug op deze site.



Met het prijzengeld wilde hij een studio realiseren op het voormalige eiland Ruigoord, een dorp bij Amsterdam dat sinds de jaren 80 een vrijplaats is voor culturele activiteiten. Het tweede seizoen van Better than ever wordt opnieuw geproduceerd door Blue Circle.

Volledig scherm Jim van der Zee. © Jamie Westland

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week Johnny de Mol, het interview van Khalid Kasem met Derk Bolt, de André Hazes-docu en Kamp van Koningsbrugge met bekende burgers. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: