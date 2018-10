Betoverend sprookje: de eerste beelden van Aladdin zijn er

Ook wordt de kijker lekker gemaakt met betoverende beelden van zandheuvels die overgaan in een onheilspellend avontuur dat zich afspeelt in een donkere grot. Een zware stem vertelt dat 'slechts één iemand met schoonheid van binnen' toegang krijgt tot de Grot der Wonderen. Het blijkt te gaan om Aladdin, die tussen een berg goud op de lamp stuit.

In de Disneyklassieker, die in 1992 uitkwam als animatiefilm en een daverend succes werd, draait het om straatrat Aladdin die - door over de toverlamp te wrijven - een geest oproept. Geest Genie (Will Smith) is mogelijk de sleutel tot de toekomst van Aladdin en de moedige prinses Jasmine (Naomi Scott). De film heeft ook een Nederlands tintje. Flikken Maastricht-acteur Marwan Kenzari kruipt in de huid van de machtige tovenaar Jafar.