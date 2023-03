Bestuur meldpunt Mores vertrekt: ‘Imago aangetast’

Het bestuur van meldpunt Mores, voor grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector, vertrekt. Dat is besloten omdat het bestuur ‘zelf onderwerp van gesprek is geworden en daardoor ook het imago van het meldpunt wordt aangetast’, zo laat voorzitter Amber de Vente woensdag in een verklaring weten.

De Vente had de plek van voormalig voorzitter Janke Dekker overgenomen. Dekker kwam recent in het nieuws omdat haar man, NOS Sport-presentator Tom Egbers, onder vuur lag. In een artikel in de Volkskrant werd hij beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. Egbers zou een vrouwelijke collega, met wie hij een affaire had gehad, een tijd lang hebben geïntimideerd en gepest. Hij was destijds 48, zij 22 jaar.

Dekker kreeg afgelopen maanden kritiek over haar voorzitterschap bij Mores. Volgens critici had ze direct moeten vertrekken toen de NOS in december een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag begon. ,,Melders doen hun verhaal bij onze vertrouwenspersonen. Ik zat in het bestuur en krijg die verhalen niet te horen. Bovendien: als ik was vertrokken, was de stichting omgevallen”, legde ze haar aanblijven uit. Vorige week ging ze na alle commotie alsnog weg.

Het bestuur heeft een onafhankelijke externe adviseur aangesteld om een nieuw bestuur te vormen dat Mores ‘de komende jaren verder vorm kan geven’. De Vente benadrukte dat het belang van de melder voorop blijft staan. Het besluit heeft geen gevolgen voor de bereikbaarheid en werkzaamheden van Mores als meldpunt. Het bestuur en het meldpunt zijn apart van elkaar georganiseerd.

Staatssecretaris Gunay Uslu (Media) vroeg vorige week een advies over de positie van meldpunt Mores. Dat verzoek heeft ze neergelegd bij Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

