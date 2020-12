Bescheiden start voor nieuwe seizoen Doorbakken

Zondag met Lubach meest gestreamd op NPO Start

27 december Zondag met Lubach, Flikken: Maastricht en First Dates zijn in de prijzen gevallen bij de eerste uitreiking van de NPO Start Awards. De prijzen zijn dit jaar door de NPO in het leven geroepen om de meest gestreamde programma's op het platform NPO Start in het zonnetje te zetten.