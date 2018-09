Beruchte Koningslied-zin John Ewbank krijgt plek in Van Dale

Door alle kritiek op de zin heeft deze oudere constructie zich de afgelopen jaren weer trefzeker een plek in het Nederlandse taalgebruik verworven. ,,In de media wordt bijvoorbeeld gesproken over de brief van de gemeente die je wist dat zou komen, of de file die je wist dat zou komen, of de beurscorrectie die je wist dat zou komen. De zin is nieuw leven ingeblazen en is weer een heel eigen leven gaan leiden.''



Nu, vijf jaar na het Koningslied, wordt er meestal nog wel verwezen naar de lacherige ontvangst van de tekst en de zin. ,,Maar in de toekomst gaan de mensen die connotatie vergeten en gaan we dit type constructie steeds vaker zonder die toespelingen aantreffen'', voorspelt Den Boon.