Bert van Leeuwen wist gelukkig dat het Zorropak een slecht idee was

Hoe laat de afgelopen mediaweek zich het best samenvatten? Ik zou zeggen: door Bert van Leeuwen in Zorropak. Ja, u leest het goed: Bert van Leeuwen had zich in Het Familiediner in een zwart Zorropak gehesen. Terwijl de kracht van het programma juist de puurheid en rauwe realiteit is. Maar dat was hij zelf kennelijk even vergeten.



Het fragment staat ook symbool voor iets groters. Voor de gekte ofwel paniek die zich deze week opvallend manifesteerde in tv-land. Neem nou de NTR. Eerst een persbericht de deur uit doen dat bij de landelijke intocht zwarte piet definitief vervangen wordt door roetveegpiet. Om een dag later, na een heleboel voorspelbare trammelant, snel een memo de wereld in te sturen dat er óók gitzwarte Sinthulpjes blijven. Mensen hadden het gewoon niet goed begrepen, wilde de omroep ons doen geloven. Het is toch logisch dat de ene piet vaker door de schoorsteen gaat dan de andere.



Ik draai het graag om. Ik denk dat ze het bij de NTR niet goed begrijpen. Dat ze de status van het Sinterklaasjournaal op deze manier gevoeglijk om zeep helpen. Ze gooien enkel méér olie op het vuur van een discussie die steeds meer mensen spuugzat zijn. Vorig jaar lieten ze weten dat de Pieten ‘vijftig tinten grijs’ zouden worden. Dat bleek, eveneens achteraf, een grapje te zijn. Maar toen was er wel weken gedoe geweest.