Bert van Leeuwen voor het eerst opa geworden

Pauline (29) en haar man René zijn met Lymée voor het eerst ouders geworden, en vader Bert en zijn vrouw Carla voor het eerst opa en oma.



Op dit moment is Bert (58) druk bezig met de opnames van het derde seizoen It takes 2. Hij twijfelde wel even toen hij werd gevraagd voor de opnames. ,,Toen mijn vrouw en kinderen hoorden dat ik gevraagd werd voor It Takes 2, moesten ze erg lachen. Ze zeiden: ‘Moeten wij jou niet tegen jezelf in bescherming nemen?’''



De familie Van Leeuwen was gelukkig wel compleet afgelopen week om samen de geboorte van Lymée te vieren. Ook schoondochter Romée Strijd, die een relatie heeft met Laurens van Leeuwen (de oudste zoon van Bert) was speciaal voor de geboorte in Nederland. Het Victoria Secret-topmodel plaatste vandaag prachtige plaatjes op haar Instagramaccount van haar nieuwe nichtje.



De van oorsprong Zoetermeerse Romée (22) en Laurens (27) wonen en werken in New York en zijn al samen sinds de middelbare school.