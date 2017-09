Bergse bunny Mai-Lan (29) verbleef een week in Hugh Hefners Mansion

Nee, de gesprekken waren niet diepgaand. De dames babbelden gezellig over billen. ,,Hefners vriendin Kendra ging in de limousine spontaan twerken'', herinnert Mai-Lan zich. Maar toch ging het tijdens het eten - 'ik geloof dat het sushi was' - allemaal heel vanzelf. ,,Het was vooral heel gezellig. Helemaal niet raar of zo.''



Diezelfde week nodigde Hefner zijn bezoek uit voor een filmpje in zijn eigen bioscoopzaal. ,,Samen met zijn vriendinnen zat hij op de eerste rij een beetje te rommelen. En wij zaten er achter. Toen dachten we wel: ok, daar zitten we dan'', vertelt ze lachend.



Hoewel de meiden vrij waren om te gaan en staan waar ze wilden, heeft ze niet de hele Mansion gezien. Hefner woonde op de eerste etage van het grote landhuis. ,,Maar daar stap je niet ineens naartoe.'' Ze voegt er lachend aan toe: ,,En thank God, ben ik niet uitgenodigd om naar boven te gaan. Hij viel geloof ik op blond.''