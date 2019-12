Berget Lewis kruipt in de huid van Tina Turner: In haar vond ik een soulmate

Eén keer ontmoette ze haar favoriete zangeres. Berget Lewis (48), de Nederlandse met de zo indrukwekkende soulvolle stem en tevens lid van de Ladies of Soul, trad op tijdens de Musical Awards in 2015. Daar ontving Joop van den Ende de Oeuvreprijs uit handen van Tina Turner.



,,Van tevoren hadden we te horen gekregen dat we haar niet mochten aanspreken. Ik stond met Romy Monteiro in de coulissen en toen ze langs liep hield ik mijn lippen stijf op elkaar. Maar plots zei ze: ‘Do I know you, miss…?’ Het enige dat ik kon uitbrengen was: ‘I wish… nice to meet you.’ Ze gaf me een hand, zo vriendelijk. Ik was meteen verliefd op haar. Wat een innemende persoonlijkheid.’’