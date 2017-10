Berget Lewis in tranen na kritiek op 'saai' optreden bij Britse X Factor

De Nederlandse soulzangeres Berget Lewis (45), die momenteel meedoet aan de Britse versie van X Factor, is weer een ronde verder in de talentenjacht. De superstrot zong afgelopen weekeinde voor het oog van miljoenen tv-kijkers het Bon Jovi-nummer Always . Haar optreden werd door het studiopubliek beloond met een staande ovatie maar jurylid Simon Cowell was niet onder de indruk. ,,Saai'', luidde zijn vernietigende oordeel.

Tijdens de afgelopen twee auditierondes adviseerde Cowell Berget Lewis niet alleen nummers te zingen die ze al jaren brengt: de betere soulklassiekers. ,,Stap een keer uit je comfortzone'', luidde zijn nadrukkelijke tip. En dat besloot Berget Lewis dus te doen. Nog voordat ze ook maar één noot had gezongen, vertelde ze ietwat zenuwachtig 'zeker iets' met het advies van Cowell te hebben gedaan.

Berget, met een ernstig gezicht: ,,Het nummer Always is echt iets anders voor mij. Ik heb de afgelopen 15 jaar echt keihard gewerkt en ben zeker bereid mezelf uit te dagen.'' Cowell reageerde verbaasd: ,,Always? Waarom dit nummer.'' Hoewel ze vervolgens de noten zo ongeveer uit haar tenen haalde, bleef Simon Cowell met een uitgestreken gezicht naar haar kijken en luisteren. ,,Ik vond het saai'', aldus Cowell die benadrukte het beste met Berget voor te hebben. ,,Ik wil gewoon dat je het goed doet.'' Lewis hoorde het met betraande ogen aan. Ze mag, ondanks de kritiek die ze kreeg, toch door naar een volgende ronde. Ze wordt door jurylid Sharon Osbourne nu al 'de beste stem van dit seizoen' genoemd.

Lewis zong vorige week in de show Donny Hathaway’s ballade A Song For You en tijdens haar eerste auditie Purple Rain van Prince. Na haar optreden vorige week werd de zangeres door Britse tv-kijkers 'een superster in wording' genoemd en filmpjes van haar optreden werden massaal op sociale media gedeeld. Over haar deelname vertelde ze vorige week: ,,Mijn leeftijd is misschien een obstakel, maar toch hoop ik dat ik op deze manier een voorbeeld kan zijn voor mannen en vrouwen die net zo oud zijn als ik.''

Twijfels

Berget Lewis twijfelde lang of ze wel mee moest doen aan de Britse versie van X Factor. Ze werd gepolst door haar platenmaatschappij en ging uiteindelijk overstag: haar nieuwsgierigheid won het uiteindelijk van de twijfel. ,,,,In eerste instantie denk je: nee dat ga ik niet doen, want dat hoef ik helemaal niet te doen. Je hebt je werk hier, het gaat hartstikke goed", legde Berget recent uit. ,,Aan de andere kant houd ik wel van een uitdaging en ik was toch wel heel benieuwd wat ze van mijn stem vonden."

Bergets eerste auditie was naar eigen zeggen 'doodeng', maar ze wist zich er glansrijk doorheen te slaan met lovende reacties. ,,Ik zeg het gewoon eerlijk. Je denkt je bent wel wat gewend maar je staat daar in ene en dan is het toch gek. Geen publiek, alleen die vier juryleden met Simon Cowell, 'the judge of all judges'. Dat is niet de minste.''

In de komende weken is te zien hoe Berget het er verder van afbrengt in de talentenjacht. ,,De toon is nu gezet, ik ben ontzettend blij", aldus de zangeres, die sinds haar auditie al in de belangstelling staat. ,,Er zijn wel wat aanbiedingen binnengekomen", zei ze. ,,We gaan zien wat er verder gaat gebeuren."