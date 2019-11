Berend Boudewijn: Martine houdt mij scherp in de gaten

Regisseur Berend Boudewijn, de weduwnaar van Martine Bijl, is nog steeds niet gewend aan het leven zonder zijn vrouw. Dat bekende hij vanavond in De Wereld Draait Door . Boudewijn zat in de uitzending omdat Bijl de NS Publieksprijs voor haar boek Rinkeldekink heeft gewonnen .

,,Het went, maar wennen went nooit”, aldus Boudewijn. “Vorige week ging ik de tafel dekken en pakte opeens twee borden uit de kast. Terwijl ik al een half jaar alleen eet. In het halletje bij de voordeur hangen nog steeds alle jassen van Martine. Ik vind het fijn dat het er nog is, ik hou mij daar aan vast.”

De actrice en presentatrice overleed in mei. Zij is nog steeds altijd bij haar echtgenoot, vertelde hij ontroerd. ,,Ze is altijd in mijn omgeving, ze is nu hier ook bij mij. Ze houdt mij scherp en in de gaten. Maar ik weet ook wel dat ze er niet is. Ik ga hand in hand door het leven met een vacuüm.’’